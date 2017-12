Die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff ist heute der größte Gewinner unter den 110 Aktien aus dem HDAX. Trotz des Kursanstiegs von zeitweise mehr als 25 Prozent wird sich die Freude bei den meisten Aktionären aber in Grenzen halten. Unter dem Strich hat der Titel seit vergangenem Dienstag nämlich immer noch mehr als 80 Prozent an Wert eingebüßt. Auslöser dieses Crashs war eine offizielle Meldung des Unternehmens, dass "neue Informationen über Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung" vorlägen und die Staatsanwaltschaft "mutmaßliche Bilanzfälschungen" prüfe. Vorstandschef Markus Jooste erklärte umgehend seinen Rücktritt. Die Aktie fiel daraufhin am Mittwoch in der Spitze um mehr als 70 Prozent und unterschritt dabei die Marke von einem Euro. Am Freitag kostete der Titel im Tief nur noch 0,35 Euro. Seitdem kommt es zu wilden Kursschwankungen, die von vielen Tradern zum meist kurzfristigen Handel der Aktie genutzt ...

