Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold hält sich eine Kandidatur für den Parteivorsitz weiterhin offen. Zwar unterstütze er Robert Habeck, sagte Giegold dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).

"Ich schätze ihn sehr und lasse ihm gern den Vortritt für das Amt des Parteivorsitzenden", so Giegold. Der Grünen-Politiker schränkte jedoch ein: "Robert Habeck hat seine Kandidatur an Bedingungen geknüpft, die eine Änderung der Parteisatzung erfordern. Sollte der Grünen-Parteitag Ende Januar gegen die Schwächung der Trennung von Amt und Mandat stimmen und Robert seine Kandidatur tatsächlich zurückziehen, stehe ich für eine Kandidatur grundsätzlich zur Verfügung." Habeck, der zurzeit stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein ist, hatte am Wochenende seine Kandidatur für den Grünen-Parteivorsitz bekannt gegeben.

Habeck hatte zugleich angekündigt, dass er im Fall seiner Wahl zum Parteichef sein Amt als Umwelt- und Agrarminister in Kiel erst nach einer Übergangszeit von etwa einem Jahr aufgeben werde. Laut Grünen-Satzung wäre dies derzeit jedoch nicht möglich. Neben Habeck kandidieren auch die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock und die amtierende Parteichefin Simone Peter für den Vorsitz.