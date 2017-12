Bei einem Verkehrsunfall in Naumburg in Sachsen-Anhalt ist am Dienstag ein Spaziergänger mit seinem Hund von einem Auto überfahren worden - Hund und Herrchen kamen dabei ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer hierbei den Fußgänger, der mit seinem Vierbeiner die Fahrbahn querte.

Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, so die Polizei. Er wurde einer Blutprobenentnahme unterzogen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr.