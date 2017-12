Am 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund mit seinem neuen Trainer Peter Stöger wieder gewonnen. In Mainz siegte der BVB mit 2:0.

Sokratis besorgte in der 55. Minute den ersten Treffer, Shinji Kagawa machte in der 89. Minute den Deckel drauf. Zwischendurch waren die Dortmunder Spieler engagiert, konnten aber nicht jede Chance verwerten. Dafür zeigten die Borussen Schwächen in der Abwehr, und konnten von Glück reden, dass Mainz diese nicht auszunutzen wussten. Zeitgleich spielte der SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach 1:0, der Hamburger SV verlor gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2.