Außerdem weitere Mitglieder des italienischen Maschinenbauverbandes UCIMA, der ebenfalls zu den Ausstellern gehört, und die upakovka nun offiziell unterstützt. Auch russische Unternehmen sind auf dem Event in Moskau sehr präsent. Unter ihnen Danaflex, ein in Russland führendes Unternehmen für flexible Verpackungsfolien sowie zahlreiche Firmen aus dem Getränkebereich, so beispielsweise Stanco LLC, AFR OOO oder PET-Format.

"Bereits zur zweiten Ausgabe der upakovka unter der Dachmarke interpack alliance zeigt sich, dass die Messe von der Expertise und dem Netz der interpack als internationale Leitmesse der Branche deutlich profitiert - und das trotz eher schwieriger politischer Rahmenbedingungen in Russland derzeit", kommentiert Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Processing & Packaging ...

