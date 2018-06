Köln (ots) -



Das gab es in Mannheim noch nie: Die Bundeswehr präsentiert sich am 9. Juni 2018 mit einem facettenreichen Programm und bietet den Besuchern unter dem Motto "Willkommen Neugier" einen erlebnisreichen Einblick in die Bundeswehr. Hierzu verwandelt sich der Bildungscampus in Neuostheim an der Seckenheimer Landstraße zusammen mit dem Flughafen Mannheim zu einem großen Veranstaltungsgelände - mehrere tausend Besucher werden erwartet.



Vorführungen, Probevorlesungen und wissenschaftliche Experimente werden den Besuchern einen vielseitigen Eindruck von der Bundeswehr vermitteln. Fallschirmsprünge der Fallschirmjäger, Päsentationen der ABC-Abwehrtruppe und ein Überflug eines Airbus A400M gehören dabei zu den Höhepunkten des Tages. Neben Großgeräten der Bundeswehr, wie dem Kampfpanzer "Leopard 2" oder der "Panzerhaubitze 2000", beteiligen sich auch französische und amerikanische Soldaten mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften an der Veranstaltung. Der Sportsoldat und Olympia-Bronzemedaillengewinner im Ringen, Denis Kudla, wird sein Können auf der Matte zeigen. Darüber hinaus können sich auch kleine Besucher über ein spannendes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Tischkickern und Torwandschießen freuen. Eine Feldküche bereitet den bundeswehrtypischen Erbseneintopf für die Besucher zu.



Bürgermeister Christian Specht wird zusammen mit dem Präsidenten des Bildungszentrums der Bundeswehr Christoph Reifferscheid und der Direktorin der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Sylvia Jahnz die Veranstaltung eröffnen.



In Baden-Württemberg ist Mannheim der einzige Standort, an dem sich die Bundeswehr in diesem Jahr präsentiert. Insgesamt werden mehr als 60 Aussteller aus dem militärischen und zivilen Bereich unter dem regionalen Motto "Bundeswehr im Quadrat" präsent sein.



