Der EUR/USD ist am Mittwoch zum ersten mal seit 9 Handelssitzungen gestiegen und so kommt es zu einer Erholung vom 1,1718 3-Wochentief, was überwiegend auf die Abwärtskorrektur des US-Dollar gegenüber seinen Konkurrenten zurückzuführen ist. Die Stimmung rund um den Greenback leidet unter den erneuten Bedenken gegenüber der US Steuerreform, nach dem ...

