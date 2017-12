Der EUR/USD scheiterte daran seine anfänglichen Erholungsgewinne über den 50-Tage-SMA auszubauen und so kam es zu einer Abwärtskorrektur zum neuen Tagestief in den Bereich der 1,1735-30. Das Paar nähert sich nun dem 3-Wochentief, welches in der vorherigen Sitzung gebildet wurde, während die Nachfrage nach dem US-Dollar zulegt. Die Investoren haben ...

