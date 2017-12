Zahlreiche Hersteller von 3D-Druckern sowie Dienstleister der additiven Fertigung stellten in Frankfurt neue Produkte und Anwendungen vor.

Immer schneller, immer größer

EOS Electro Optical Systems, Krailling, zum Beispiel präsentierte sein neues Laser-Sinter-Gerät EOS P 500 für die industrielle Produktion von Kunststoff-Bauteilen. Das System druckt laut Hersteller doppelt so schnell wie EOS P 396, das bisher schnellste Laser-Sinter-Gerät im Polymerbereich. Ermöglicht wird dieser Geschwindigkeitsrekord unter anderem durch einen 70-Watt-Laser für die Werkstoff-Aufschmelzung sowie einen Beschichter, der eine neue Schicht Kunststoffpulver mit 600 mm/s aufträgt. Bereits beim Auftragen wird der Werkstoff auf die optimale Verarbeitungstemperatur gebracht, was die Vorgänge Beschichtung und Belichtung wesentlich verkürzt. Als erstes Polymer-Verarbeitungssytem wird der mit reichlich Steuerungssoftware und Schnittstellen ausgestattete P 500 von dem intuitiv bedienbaren, offenen CAM-Tool EOS Connect unterstützt wird, was bisher den Metall-3D-Druckern des Herstellers vorbehalten war. Das neue Gerät kann Kunststoffe bis zu einer Betriebstemperatur von 300 °C bearbeiten, Anwendungen mit Hochleistungskunststoffen wie etwa PEKK sind also denkbar.

Einen neuen Größenrekord - allerdings im Bereich Metallverarbeitung - gab es auf der Formnext ebenfalls zu bestaunen: Der US-Konzern GE präsentierte seine erste Beta-Maschine, eine Laser-Schmelz-Anlage mit Bauraum 1,1 m x 1,1 m x 0,3 m zur generativen Fertigung von komplexen Großteilen. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsentwicklung von GE und ...

