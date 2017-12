Der EUR/USD konnte seinen anfänglichen Rückgang zur 1,1730 umkehren und so wurde in Folge der durchwachsenen US Inflationsdaten das neue Tageshoch gebildet. Das enttäuschende Kern CPI hat das gute Headline CPI negiert und so geriet der US-Dollar unter Verkaufsdruck, während noch vor der wichtigen Unterstützung von 1,1715 einige Short Positionen geschlossen ...

