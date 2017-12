Das Sulzemooser Photovoltaik-Unternehmen hat seine Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht München angezeigt. Nähere Informationen zum Insolvenzverfahren lagen zunächst nicht vor.Nach der Ankündigung am Freitag hat der Vorstand der Phoenix Solar AG am Mittwoch nun offiziell Insolvenz beim Amtsgericht München angemeldet. Nähere Informationen zum Verfahren waren zunächst noch nicht zu erhalten. Antworten auf eine Anfrage von pv magazine bei Phoenix Solar stehen noch aus. Allerdings ist die Investor Relations Stelle aufgrund der Insolvenzanmeldung nicht mehr besetzt, wie es in der automatischen Antwortmail ...

