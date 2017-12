Erstmalig zeigen will ZF das Lenkrad auf der CES 2018 in Las Vegas. Das Konzept kann per Gestensteuerung verschiedene Fahrzeugfunktionen ausführen, die der Hersteller festlegen kann. Die Bedienung erfolgt dabei sowohl über das Lenkrad als auch über ein LC-Display ähnlich wie bei modernen Smartphones oder vergleichbaren Geräten. So kann beispielsweise ein einmaliges Tippen die Hupe auslösen, während doppeltes Antippen oder eine Wischbewegungen an bestimmten festgelegten Stellen des Lenkradkranzes andere Funktionen steuern könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...