Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, fällt am Mittwoch um mehr als 6 Prozent und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Dollar. Am Dienstag erreichte die Cyber-Devise noch ein neues Rekordhoch bei 17.428 Dollar. Nach dem Start des ersten Terminkontrakts an der amerikanischen Terminbörse CBOE befand sich die Kryptowährung auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...