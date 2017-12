US-Außenminister Tillerson bietet Nordkorea Gespräche an - aber das Büro von Präsident Trump weist ihn in die Schranken. Verhandlungen mit der Regierung in Pjöngjang seien ausgeschlossen, so ein Sprecher.

Das US-Präsidialamt hat Außenminister Rex Tillerson in der Frage des Umgangs mit Nordkorea erneut offen brüskiert. Einen Tag nach Tillersons Angebot zu direkten und nicht an Vorbedingungen geknüpfte Gespräche mit dem Regime in Pjöngjang über dessen Atomprogramm vertrat das Weiße Haus am Mittwoch die entgegengesetzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...