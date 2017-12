Liebe Leser,

klare Worte von der Lufthansa am Mittwoch in Bezug auf die Übernahmepläne von Teilen von Air Berlin. Hier prüfen natürlich die Behörden, was möglich ist und was nicht. Die Lufthansa verweist selbst auf die EU-Kommission, die entsprechend prüfe und zuständige "Fusionskontrollinstanz" sei. Die Lufthansa hat den eigenen Angaben zufolge bereits einige Zugeständnisse gemacht, damit die Transaktion ansonsten über die Bühne gehen kann. Dazu wird auf eine sogenannte Phase I-Prüfung ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...