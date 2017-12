PRAG (dpa-AFX) - Die deutschen Unternehmen RWE Power und EnBW steigen aus der Stromerzeugung mit Braunkohle in Ungarn aus. Sie verkaufen ihre Anteile an dem Kraftwerksbetreiber Mátra zu gleichen Teilen an den tschechischen EPH-Konzern und einen ungarischen Investor. Das teilte EPH-Sprecher Daniel Castvaj am Donnerstag in Prag mit. RWE hielt demnach bisher 50,9 Prozent und EnBW 21,7 Prozent der Anteile an Mátra, dem zweitgrößten Stromerzeuger in Ungarn. Die Firma betreibt die beiden Braunkohle-Tagebaue Visonta und Bükkábrány, die das namensgebende Kraftwerk Mátra beliefern. Der Preis der Transaktion wird nicht genannt. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen. Damit werde im ersten Quartal 2018 gerechnet, hieß es./hei/DP/jha

