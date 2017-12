Nach drei Tagesgewinnen in Folge hat der australische Dollar sein Aufwärtsmomentum am Donnerstag fortgesetzt und kletterte somit auf den höchsten Stand seit 10. November bei 0,7675. Anschließend setzte eine Phase der Konsolidierung ein. Zuletzt notierte das Paar auf 0,7660 und damit 0,33 Prozent im Plus. Arbeitsmarkt läuft rund in Australien Die Arbeitsmarktzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...