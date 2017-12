Für Eltern, die ihre Kinder dazu bewegen wollen, ihr tägliches Obst und Gemüse zu essen, hat Lidl UK ein Feiertagsangebot an verschiedenem Gemüse kreiert, das die Kleinen sicher beeindrucken wird, auch weil das Gemüse klein ist, genau wie sie! Einem Artikel von andnowuknow.com zufolge hat das Gemüse in lustiger Größe, das in einer festlichen Verpackung...

Den vollständigen Artikel lesen ...