Olten - Swiss Prime Site Immobilien erwirbt von der SBB AG die Landparzelle Esplanade 4 im Stadtentwicklungsgebiet «Esplanade de Pont-Rouge» unmittelbar am Bahnhof Lancy in Genf. Die erworbene Parzelle verfügt über eine Fläche von rund 5 170 m2. Der zugrundeliegende Gestaltungsplan sei rechtskräftig und eine generelle Baubewilligung werde 2018 erwartet, teilte das Immobilienunternehmen am Freitag mit. Nach Fertigstellung im Jahr 2023 wird die auf der Landparzelle vorgesehene Überbauung demnach eine vermietbare Fläche von ca. 30'000 m2 aufweisen.

Peter Lehmann, CEO von Swiss Prime Site Immobilien, erläutert: «Nachdem der Verkauf von zwei Gebäuden an die Hans-Wilsdorf-Stiftung in Plan-les-Ouates erfolgt ...

