Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt zum Wochenschluss im frühen Handel mehr oder weniger auf der Stelle. Dabei bewegt sich der Leitindex SMI in einer knappen Spanne leicht im Plus. Damit gelingt es ihm, sich den an sich eher schwachen Vorgaben aus Übersee zu widersetzen. Sowohl an der Wall Street als auch in Asien hatten die Kursverluste überwogen.

Am Markt werden die schwachen Vorgaben vor allem den erneut aufgekeimten Unsicherheiten bei der US-Steuerreform erklärt. So haben offenbar einige republikanische Senatoren in letzter Minute Zweifel an der überarbeiteten Version zum Ausdruck gebracht, um weitere Änderungen voranzutreiben. Zudem ist das Thema Nordkorea wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt, nachdem das Land "gnadenlose Massnahmen" zur Selbstverteidigung angekündigt hat, sollten die USA mit einer Seeblockade des Landes beginnen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr noch um 0,16% höher bei 9'398,26 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) weist bei 1'514,93 Punkten ein Plus von 0,13% auf und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,07% auf 10'750,51 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln verzeichnen 16 ein Plus, zehn ein Minus und vier sind unverändert. Ab Mittag könnte etwas mehr Bewegung in den Markt kommen, da an diesem Freitag grosser Verfall ...

