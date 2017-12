Istanbul - Turkish Airlines, die Fluggesellschaft mit Zielen in mehr Ländern als jede andere, legt ihren dritten Nachhaltigkeitsbericht vor. Als Resultat zahlreicher operativer Massnahmen zur Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Bilanz konnte die Airline über die vergangenen neun Jahre ihre Treibstoffeffizienz um 20% steigern. 2016 konnten 43.975 Tonnen Treibstoff bzw. 138.522 Tonnen CO2 gegenüber dem Vorjahr eingespart werden. Seit 2008 konnte der CO2-Ausstoss um insgesamt 1.329.783 Tonnen reduziert werden. Mit diesen Ergebnissen verleiht die Airline ihrem Anspruch Ausdruck, in allen 120 angeflogenen Ländern mit einem hohen Mass an Sozial- und Umweltbewusstsein zu agieren. Der Nachhaltigkeitsbericht wurde in Übereinstimmung mit den G4 Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt.

Vorbildliche Erfolge im Bestreben um einen nachhaltigeren Flugbetrieb wird Turkish Airlines auch in mehreren Auszeichnungen attestiert. Die Airline hat sich zum dritten Mal in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...