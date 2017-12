Paris - An Europas Börsen herrscht am Freitag weiterhin gedämpfte Stimmung. Der EuroStoxx 50 driftete zuletzt mit 3548,34 Punkten um 0,22 ins Minus, während der französische Leitindex CAC 40 um 0,37 Prozent nachgab. Der britische FTSE 100 trat mit minus 0,03 Prozent auf der Stelle.

"Es scheint so, als würden Investoren derzeit unter einem Enthusiasmus-Defizit leiden", schrieb CMC-Markets-Analyst Michael Hewson in einem Kommentar. Mit Blick aufs Jahresende werde an den Märkten weiterhin einen Gang runtergeschaltet, wobei in den letzten zwei Tagen eine Fülle von Notenbanksitzungen gekonnt umschifft wurden."

Nach Einschätzung des Experten rücke stattdessen nun wieder die US-Steuerreform verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Drohung des republikanischen Senators Marco Rubio, gegen das Gesetz zu stimmen, ...

