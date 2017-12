Fronius ist nach eigenen Angaben mit über 50 Prozent Marktanteil Marktführer in der Solartechnik in Brasilien. Der Erfolg sei unter anderem auf das vielseitige Produktspektrum zurückzuführen. Die Photovoltaik-Branche in Brasilien befindet sich in einem Aufwärtstrend. Neben Solarparks sind in den vergangenen Jahren auch immer mehr dezentrale Anlagen entstanden. Experten bestätigen für 2017 ein Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...