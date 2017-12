Die Stadwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) haben ihre 150. Elektroladesäule in der bayerischen Landeshauptstadt errichtet. Sie steht im Tal 36 (Altstadt) und geht in Kürze in Betrieb. In enger Zusammenarbeit mit den städtischen Referaten bauen die Stadtwerke München gemeinsam mit der Münchner Verkehrsgesellschaft die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge massiv aus. Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...