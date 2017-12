Der Euro hat sich am Freitag nach kräftigen Kursbewegungen an den Vortagen nur wenig bewegt. Nach einem kurzen Ausflug über die Marke von 1,18 US-Dollar gab die Gemeinschaftswährung ihre Kursgewinne wieder ab, wurde am Nachmittag bei 1,1780 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen. Gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...