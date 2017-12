Justus Haucap, Professor für Volkswirtschaftslehre und bis 2012 Vorsitzender der Monopolkommission, hält den 150-Millionen-Euro-Kredit an Air Berlin für einen Fehler zulasten der Steuerzahler und eine "waghalsige Aktion". "Das Argument, man rette Arbeitsplätze, halte ich für vorgeschoben", sagte Haucap dem "Spiegel".

Der Kredit habe den Anteilseigenern geholfen, also Etihad. "Eine Airline zu verkaufen, deren Flugzeuge am Boden stehen, ist schwerer als eine, die noch fliegt", so Haucap. Vielmehr hätte die Bundesregierung Ruhe bewahren und gestrandete Reisende mit Hilfe von Steuermitteln zurückholen lassen sollen.