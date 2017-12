Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag kaum verändert geschlossen. In den Kursen einzelner Titel gab es am letzten grossen Verfallstermin des Jahres im Tagesverlauf zwar noch etwas Bewegung, insgesamt haben sich die Notierungen aber nicht gross verändert. Der SMI pendelte zumeist um die Marke von 9'400 Punkten, welche am Vortag erstmals seit Sommer 2015 überschritten worden war. Als Stütze erwiesen sich zum Wochenausklang insbesondere Roche. Auf Wochensicht legte der Leitindex vor allem dank der starken Entwicklung vom Dienstag und Mittwoch klar zu.

Während die Sitzungen der wichtigsten Notenbanken, die diese Woche stattgefunden hatten, die hiesigen Aktien mehr oder weniger unberührt liessen, wurde das Geschehen zum Wochenschluss noch einmal von der Steuerdebatte in den USA geprägt, wo es offenbar bei den Republikanern noch potentielle Abweichler gibt. Zudem war das Thema Nordkorea wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt. Dass die Investoren ihre Zurückhaltung in der kommenden Vorweihnachtswoche doch noch ablegen und es zu einem "last minute"-Jahresendrally kommen wird, sei daher eher fraglich, hiess es im Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Plus von 0,12% bei 9'394,71 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,8%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 0,16% auf 1'515,34 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,05% auf 10'748,35 ...

