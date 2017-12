Der 150 Millionen-Kredit für die insolvente Airline Air Berlin bringt die Bundesregierung zunehmend in Erklärungsnot. FDP-Chef Christian Lindner warf der Regierung vor, der staatliche Eingriff habe "nichts gebracht außer Schaden für die Steuerzahler".

Lindner kündigte die Aufarbeitung durch das Parlament an: "Damit sollte der Bundestag sich beschäftigen", sagte der FDP-Vorsitzende der "Bild". Ähnlich äußerte sich die Grünen-Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge: "Die Bundesregierung muss dem Parlament zum Air-Berlin-Kredit Rede und Antwort stehen. Ich werde dafür sorgen, dass dies in der ersten Sitzung des Wirtschaftsausschusses im Januar geschieht." Dagegen erhob Unions-Haushaltsexperte Norbert Brackmann (CDU) schwere Vorwürfe gegen die Lufthansa: "Ich habe den Verdacht, dass die Lufthansa die nun möglicherweise eintretenden Verluste beim Steuerzahler mindestens billigend in Kauf genommen, wenn nicht sogar zielgerichtet herbeigeführt hat", sagte Brackmann der "Bild".