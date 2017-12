Liebe Leser,

in einer aktuellen Analystenstudie hat sich die DZ Bank zur Commerzbank-Aktie geäußert und ihr Anlagevotum weiterhin auf "Verkaufen" belassen. Den fairen Wert der Aktie sieht die DZ Bank bei lediglich 10 Euro. Auf dieser Grundlage hätte die Aktie ein Rückschlagspotenzial von mehr als 20 %. In Anbetracht des funktionierenden Aufwärtstrends also sehr viel Luft nach unten.

Einschätzungen zum Chartbild: Meiner Meinung nach geht es für die Aktie nicht herunter auf 10 Euro! ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...