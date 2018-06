Gleich vier Analysten haben die Aktie der im DAX notierten Merck KGaA in dieser Woche genauer unter die Lupe genommen. Während drei eine klare Kaufempfehlung aussprachen, rät die britische Investmentbank Barclays nach einer Analystenveranstaltung nach der Jahreskonferenz der American Society of Clinical Oncology (Asco) zum Verkauf mit einem Kursziel von 70 Euro. Die auf der Asco vorgestellten Studiendaten seien interessant, so Analystin Emily Field. Noch sei es aber zu früh, um mögliche Umsatzpotenziale der betreffenden Wirkstoffe in ihrem Bewertungsmodell zu berücksichtigen.

