Der Online-Streamingdienst DAZN wird bei TV-Fußballübertragungen größter Konkurrent von Bezahlsender Sky. Das zeigt eine Studie von Nielsen Sports, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.

"Dank der erworbenen Rechte für die Highlights der Fußball-Bundesliga und der damit verbundenen Werbeaktivitäten ist DAZN in Deutschland bekannter geworden", sagte Jan Lehmann, Geschäftsführer bei Nielsen Sports der Zeitung. Demnach wollen 42 Prozent der Befragten in Zukunft Sky nutzen, DAZN etwa 35 Prozent. Der Streamingdienst des Sport-TV-Senders Eurosport Player dagegen schneidet mit 18 Prozent vergleichsweise schwach ab. Diese Zahlen sind auch deshalb interessant, weil DAZN in Deutschland bisher der unbekannteste der drei Anbieter war und bisher noch keine Rechte besitzt, Bundesliga-Spiele live zu übertragen.

Allerdings scheint die Tochterfirma der britischen Perform Group mit der Präsentation der Bundesliga-Highlights und Marketing schon nach kurzer Zeit sehr erfolgreich zu sein. Sie erhöhte ihre Bekanntheit beim Publikum von 15 Prozent im Februar 2017 auf aktuell 27 Prozent. Der Wettbewerb um die TV-Rechte der Bundesliga wird immer stärker. Seit der aktuell laufenden Saison 2017/18 sind die Live-Übertragungsrechte erstmals auf zwei Anbieter aufgeteilt.

40 Spiele sind exklusiv bei Eurosport zu sehen, den Rest überträgt wie in den Jahren zuvor Sky.