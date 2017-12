Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt den Streit in seiner Partei dauerhaft für beendet: "Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, versammeln sich alle dahinter und stehen dazu. Das war und ist eine der Urstärken der CSU", sagte Söder der "Bild am Sonntag" nach dem CSU-Parteitag in Nürnberg.

Auch der Zwist mit Parteichef Horst Seehofer gehöre endgültig der Vergangenheit an: "Wir sind uns beide der Verantwortung für die CSU und Bayern bewusst. Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft." CSU-Vize Manfred Weber sagte BamS: "Der Parteitag war keine Inszenierung. Alle kämpfen für den gemeinsamen Erfolg."