Ives Longchamp: (ETHENEA): Unter guten Bedingungen in das Jahr 2018

Diese Statistik skizziert ein so gutes Umfeld, dass 2017 bald als das Jahr mit dem schnellsten Wachstum des weltweiten BIP in die Geschichte eingehen wird. Denn das reale BIP, ebenso wie das an der Kaufkraftparität gemessene, wuchsen im Jahr 2017 um 6,7 Billionen USD - stärker als 2007, dem letzten Wachstumsrekordjahr (Abbildung 2).

Obwohl der Pessimismus, der auf die globale Finanzkrise (GFK) folgte, kontinuierlich zurückgegangen ist, wurde er dieses Jahr nicht von Euphorie abgelöst. Die GFK und die Eurokrise sind noch immer in lebhafter Erinnerung - und die Finanzmärkte sind nach wie vor mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, für die keine Lösungen in Sicht sind:

Auf geopolitischer Ebene ist es Nordkorea

In China ist es die Instabilität des Finanzsystems

Die wirtschaftlichen Grundlagen der Euroländer sind noch zu unterschiedlich,

In den USA sind es der Konjunkturzyklus, der sich seinem Gipfel nähert, und die täglichen Tweets

Und letztendlich erleben wir weltweit ein sich schnell wandelndes und schwieriges Arbeitsumfeld, in dem Digitalisierung und Automatisierung neue Regeln vorgeben

Die Zukunft überrascht uns täglich aufs Neue, und man sollte jegliche Prognose mit Vorsicht genießen. Dennoch ist es unerlässlich, auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Dabei bildet das wahrscheinlichste Zukunftsszenario für uns die Benchmark, an der wir die Realität messen. Dies ist insofern sehr hilfreich, als dass es uns ermöglicht, unser laufendes Szenario rechtzeitig zu korrigieren und unsere Portfolios anhand der eingehenden Informationen adäquat anzupassen. Wir hoffen, dass Sie die Informationen in dieser Ausgabe der Investor Insights hilfreich finden.



Die Weltwirtschaft entwickelt sich gut und startet unter guten Bedingungen in das Jahr 2018. Laut der Bloomberg-Konsensprognose dürfte das weltweite BIP 2018 um 3,6 % wachsen, im Vergleich zu 3,5 % im Jahr 2017. Zudem ist die Anzahl der Länder, die sich in einer Rezession befinden, gering und wird sich voraussichtlich künftig noch weiter verringern. Der IWF berichtete, dass von den 194 abgedeckten Ländern 2016 nur 24 ein rückläufiges BIP (d. h. eine Rezession) verzeichneten. Er erwartet, dass diese Zahl 2017 auf 12 sinken und 2018 bei nur noch 6 liegen wird (Äquatorialguinea, Nauru, Puerto Rico, Südsudan, Swasiland und Venezuela). Zum Vergleich: Diese sechs Länder machen nur 0,4 % vom weltweiten BIP aus. Bei einem weltweiten BIP, das zu 99,6 % wächst, dürfte 2018 wohl ein Jahr werden, in dem man sich wohl fühlt!

Der IWF nimmt zudem an, dass die Verbraucherpreisinflation im kommenden Jahr um 3,2 % steigen wird, wie schon in diesem Jahr. Interessanter ist aus unserer Sicht, dass mit Ausnahme der Republik Kongo im kommenden Jahr kein Land mit Deflation konfrontiert sein wird. Zudem war in den vergangenen zehn Jahren auch ein rückläufiger Trend des Anteils der Länder mit hoher Inflation zu beobachten (siehe Abbildung 3). Sollten sich die Prognosen des IWF als zutreffend erweisen, wird die Inflation in 50 % der Länder im nächsten Jahr zwischen 0 % und 3 % liegen, was bedeutet, dass die Deflation tot und die Inflation noch nicht wieder auferstanden ist.







Abbildung 3: Der Anteil der Länder mit Deflation oder hoher Inflation ist zurückgegangen