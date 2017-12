Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen mit 0:1 verloren. Das entscheidende Tor der Partie schoss Leon Bailey nach einer Vorlage von Kevin Volland in der 70. Spielminute.

Die Gäste zogen damit in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. In der Parallel-Begegnung gewann Werder Bremen gegen den SC Freiburg mit 3:2 und zog ebenfalls ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Am Dienstag hatten sich bereits der VfL Wolfsburg, der FC Schalke 04, der 1. FSV Mainz 05 und der Drittligist SC Paderborn 07 für die nächste Runde qualifiziert.