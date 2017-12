Es ist beinahe geschafft - der Heilige Abend steht vor der Tür, der Jahreswechsel auch, drei wunderbar ruhige, hoffentlich auch friedliche Tage liegen vor uns, und drei weitere, an denen auf dem Parkett noch etwas bewegt werden könnte. Denn ab Mittwoch sind die Leitungen wieder geöffnet, und es ist durchaus anzunehmen, dass wir den ein oder anderen Kursausschlag sehen. So wie in dieser Woche, die ganz stark begann - der DAX sprang mit dem größten Tagesgewinn seit dem 01. November ganz klar über die charttechnische Schlüsselstelle bei 13.200 Punkten - und danach immer schwächer wurde. Schade, denn damit konnte der deutsche Leitindex die frischen Kaufsignale nach dem Ausbruch über den zuvor so hart umkämpften Widerstand nicht bestätigen. Beziehungsweise in weitere Kursgewinne ummünzen. Stattdessen - Rückwärtsgang, Kursverluste, und irgendwie auch ein bisschen Frust. Da hilft es vielleicht, den Blick zurück und damit auf das große Ganze zu werfen:

