Nasdaq-100 - Frohe Weihnachten!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

am letzten Handelstag vor Weihnachten deuten sich leichte Abgaben in den US Indizes an. Der Nasdaq-100 dürfte also seine Konsolidierung fortsetzen, wobei das Handelsvolumen wie in den vergangenen Tagen eher überschaubar ausfallen sollte.

Die Range der Vortage ist intakt, die guten Ansätze gestern führten zu keinem Befreiungsschlag, sondern wurden im weiteren Handelsverlauf wieder abgewürgt. Eine Fortsetzung der Konsolidierung auf 6.448 und 6.426 Punkte sollte man in den kommenden Tagen daher auf dem Schirm haben. Gerade bei letzterer Marke besteht ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis für antizyklische Long-Manöver.

Für einen kleineren technischen Befreiungsschlag zur Oberseite werden zumindest Kurse über 6.505 Punkten benötigt. Über 6.522 Punkten wiederum bestehen gute Chancen für eine Wiederaufnahem der Trendbewegung auf 6.547 und in Richtung 6.600 Punkte.

Das war mein letzter Blogbeitrag für dieses Jahr. Ich bedanke mich bei allen (Stamm-)Lesern und hoffe, die Analysen haben Sie bei Ihrem Trading unterstützt. Schöne Feiertage und auf ein erfolgreiches Jahr 2018!

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 29.11.2017 - 22.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2012 - 22.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

