Die beiden Biotechnologiewerte aus dem TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275), Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) und MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003), haben 2017 für einiges an Schlagzeilen gesorgt. Auch 2018 dürfte es weiter turbulent zugehen. Schließlich sind ihre Aktien für heftige Kursausbrüche bekannt.

Evotec-Chart: boerse-frankfurt.de

Besonders heftig fielen diese zuletzt im Fall des Hamburger Biotechnologieunternehmens Evotec aus. Jahrelang ging es nur in eine Richtung: nach oben. Eine in etwa Verfünffachung des Kurses kann sich mehr als nur sehen lassen. Bei 22,50 Euro war dann Anfang Oktober Schluss. Zeitweise hatte die Evotec-Aktie auf Jahressicht 2017 rund 200 Prozent an Wert zugelegt. Zuletzt waren es nur etwas mehr als 80 Prozent. Ein Kurssturz von fast 50 Prozent innerhalb von wenigen Wochen spricht nicht gerade für die Sicherheit eines Investments. Doch besonders sicher waren Biotech-Investments auch in der Vergangenheit nur selten.

