Expertenmeinung

Aktien sind langfristig nicht zu schlagen

Wer sein Geld in Aktien anlegt, geht zwar ein höheres Risiko ein als mit festverzinslichen Papieren oder Bargeld. Auf lange Sicht sind die Erträge von Dividendentiteln jedoch überlegen, während große Teile der Zinserträge durch die Inflation aufgefressen werden. Das zeigt ein Langfristvergleich des Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management.

Wer im Jahr 1899 einen Dollar in Barmittel investierte, der hat sein Investment bis 2016 real auf zwei Dollar verdoppelt. Mit Anleihen wurden aus dem einen Dollar - abzüglich Inflation - immerhin zwölf Dollar, was vor allem am Rückgang der Teuerungsrate ab den achtziger Jahren lag. Aktien hingegen erzielten eine durchschnittliche Rendite von 6,5 Prozent pro Jahr, was aus dem 1899 investierten Dollar bis heute 1691 Dollar machte.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.