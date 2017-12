Nach erneutem Raketenbeschuss auf israelisches Staatsgebiet hat Israel den Iran beschuldigt, Waffen in den Gazastreifen zu liefern. Der Verteidigungsminister sagte laut einem Bericht, sie seien dort hergestellt worden.

Israel wirft dem Iran vor, mit Waffenlieferungen in den Gazastreifen zu einer Eskalierung des Konflikts mit militanten Palästinensern beizutragen. Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen griffen israelische Kampfjets am späten Samstagabend einen Aussichtsposten der radikalislamischen Hamas an, wie eine Militärsprecherin am Sonntag bestätigte.

Drei Raketen, die militante Palästinenser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...