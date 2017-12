Liebe Leser,

Alphabet hat sich im 1. Halbjahr hervorragend entwickelt. Der Technologiekonzern ist nicht mehr zu stoppen und nimmt vor allem im Suchmaschinengeschäft eine Monopolstellung ein. Das Werbegeschäft brummt. Der strukturelle Wandel ist in vollem Gange. Während die klassische TV- und Plakatwerbung immer unwichtiger wird, führen innovative Geschäftsmodelle im Internet den Markt an. Alphabet ist hier klarer Innovationsführer und macht so ordentlich Kasse. Mit intelligenten Werbeanzeigen, ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...