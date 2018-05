Nach einer steilen Rally zum Ende letzten Jahres und sogar Anfang 2018 erreichte Alphabet ein Kursniveau von 1.198 US-Dollar und markierte damit erneut einen Rekordstand. Doch der anschließende Flash-Crash aus Anfang Februar drückte die Kursnotierungen wieder auf die runde Marke von 1.000 US-Dollar abwärts, womit sich übergeordnet eine Konsolidierung innerhalb eines breiten Abwärtstrendkanals eingestellt hat und die Aktie derzeit als neutral zu bewerten ist.

Hoffnungsvolle Formation

Doch schaut man sich die letzten zwei Handelswochen etwas näher an, kann ein symmetrisches Dreieck seit Anfang Mai festgestellt werden. In der Charttechnik stellt dies ein Indiz auf eine Fortsetzung der bisherigen aber kurzfristigen Trendrichtung dar, sodass über der oberen Trendlinie (schwarz) weitere Kursgewinne abgeleitet werden können. Zwar ändert dies nichts an dem übergeordneten Abwärtstrendkanal, kurzfristig können aber aktive Investoren von einem möglichen Lauf der Alphabet-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...