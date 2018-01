Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-01 / 12:49 1. Januar.2018 E.ON bietet im neuen Jahr europaweit wieder mehr als 1000 jungen Menschen eine Zukunftsperspektive. In der Türkei beispielsweise können gut 600 junge Männer und Frauen ihr Berufsleben bei Enerjisa starten, einem gemeinsames Energieunternehmen von E.ON und der Sabanci-Gruppe. In Deutschland stellt E.ON in diesem Jahr mehr als 200 und in Großbritannien rund 100 junge Menschen neu ein. Sie können zwischen zahlreichen Ausbildungsberufen im technischen und kaufmännischen Bereich wählen. Mit einer sehr hohen Übernahmequote von rund 90 Prozent in Deutschland wirkt E.ON auch aktiv dem Fachkräftemangel entgegen. Das Angebot an attraktiven Ausbildungsgängen und beruflichen Zukunftsperspektiven bei E.ON ist vielfältig. In Deutschland bietet das Unternehmen neben der klassischen dualen Ausbildung - zum Beispiel zum Elektroniker/in für Betriebstechnik, zum Elektroniker/in für Geräte und Systeme (IT) oder zum Industriekaufmann und Industriekauffrau - auch ein duales Studium an. Junge Menschen können hierbei eine Ausbildung im Unternehmen mit einem Studium an einer Hochschule kombinieren. Nach der Ausbildung sind sie dann zum Beispiel Bachelor of Engineering oder Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre. Ausführliche Informationen zu Einstiegsmöglichkeiten und Voraussetzungen sowie die Möglichkeit zu einer Online-Bewerbung finden Interessenten auf eon.com/de/karriere/schueler/ausbildung-and-duales-studium.html [1]. Auf Facebook de-de.facebook.com/eonkarriere/ [2] geben Personalexperten wertvolle Tipps und beantworten Fragen rund um die Berufswelt bei E.ON. Rückfragen an: Christian Drepper, T 0201-184 3470 christian.drepper@eon.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: E.ON SE Schlagwort(e): Energie 2018-01-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 642329 2018-01-01 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=03046498030a144354e9b969ca45f2a8&application_id=642329&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=be3904a2e7da23a2c3f3768166b3e572&application_id=642329&site_id=vwd&application_name=news

