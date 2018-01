Der FDP-Chef will das Gewicht seiner Partei im Bundesrat stärken. Für die Landtagswahlen in Bayern und Hessen in diesem Jahr formuliert er ein klares Ziel.

Nach dem Jamaika-Aus im Bund wollen die Freien Demokraten ihre Position in den Bundesländern weiter ausbauen. Bei den beiden Landtagswahlen in Hessen und Bayern im Herbst 2018 streben sie eine Regierungsbeteiligung an. FDP-Chef Christian Lindner sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir möchten gerne in Hessen und in Bayern, wenn es geht, 2018 mitregieren. Im Bund war 2017 der Politikwechsel nicht erreichbar, also nehmen wir 2018 Anlauf über die Länder Hessen und Bayern. Dort halten wir Modernisierungskoalitionen nach Vorbild von NRW oder Schleswig-Holstein für möglich." Lindner fügte hinzu, die Liberalen wollten über den Bundesrat ihr Gewicht in Deutschland erhöhen, um die Politik zu erneuern.

Das wäre dann auch die Ausgangsbasis bei einer nächsten Bundestagswahl für eine Reformkoalition im Bund, nämlich "eine Koalition zu schaffen, die das Land wirklich erneuert, nach vorne bringt, befreit, frische Luft reinlässt". In Bayern und Hessen stehen im Spätsommer oder Herbst 2018 Landtagswahlen an.

Lindner sagte weiter: "Die FDP wird gerne Verantwortung übernehmen, wenn es geht." Aber auch zukünftig würde die FDP Konstellationen ablehnen, in denen sie "zum Mehrheitsbeschaffer für die Ideen anderer degradiert" ...

