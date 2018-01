Expertenmeinung

Geringe Schwankungen der Aktienkurse

Üblicherweise beinhalten Aktien das Risiko kurzfristig deutlicher Kursrückgänge. Doch seit einigen Monaten herrscht Ruhe, der Schwankungsgrad - die Volatilität - ist gering, deutliche Kurskorrekturen blieben weitgehend aus. Zwischen Januar und Mitte Dezember 2017 schloss der US-Aktienindex S&P500 zum Beispiel nur vier Mal mit einem Minus von einem Prozent oder mehr.

Laut Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management zeigte der Index MSCI Europe in den vergangenen Jahrzehnten maximale Kursrückgänge von einem Kurshoch zu einem darauffolgenden Tief von durchschnittlich knapp 16 Prozent. Beim deutschen Dax waren es 18 Prozent. Zwischen Januar bis Mitte Dezember 2017 dagegen kommt der Dax nur auf einen zwischenzeitlichen Maximalverlust von durchschnittlich sieben Prozent, beim S&P waren es knapp drei Prozent.

