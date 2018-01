Coleen Barbeau (Franklin Templeton): Atemlosen Märkten könnte 2018 ein schwierigerer Anstieg bevorstehen

Globale Aktien profitierten 2017 vom breit angelegten Wirtschaftswachstum. Einige Analysten gehen davon aus, dass das Wachstum im nächsten Jahr noch etwas stärker ausfallen könnte. Coleen Barbeau von der Franklin Equity Group ist der Überzeugung, dass sich diese rosigen Aussichten bereits in den Aktienkursen widerspiegeln - insbesondere in den USA. Sie erläutert, warum Investoren im neuen Jahr zur Vorsicht geraten ist

Nach der starken Entwicklung im Jahr 2017 könnte sich das Tempo der Aufwärtsbewegung an den globalen Aktienmärkten 2018 verlangsamen. Auch wenn sich das konjunkturelle Umfeld im neuen Jahr aus unserer Sicht nicht wesentlich ändern dürfte, lässt die nachhaltigere Erholung der Weltwirtschaft den Zentralbanken mehr Spielraum, ihre finanzpolitischen Impulse zurückzufahren.

Im vergangenen Jahr kamen der IT-Branche und anderen wachstumsstarken Marktsegmenten der Optimismus über die weltweite Konjunkturerholung und bessere Unternehmensgewinne zugute.

Auch haben politische und regulatorische Sorgen nachgelassen. Der Vorstoß populistischer Strömungen, der das Jahr 2016 prägte, scheint sich abgeschwächt zu haben. 2017 gelang einigen Staatsoberhäuptern von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel bis zum japanischen Premierminister Shinzo Abe die Wiederwahl.

Während sich das konjunkturelle Umfeld in Europa und Teilen Asiens weiter verbesserte, konnten wir beobachten, wie Märkte außerhalb der USA an die Spitze drängten. Vor dem Hintergrund des kräftigen Wachstums in China und Indien und einer Trendwende in Brasilien erzielten Schwellenländer 2017 ebenfalls allmählich eine überdurchschnittliche Entwicklung.

Während wir uns auf das Jahr 2018 zubewegen, erscheint uns das konjunkturelle Umfeld weltweit nach wie vor günstig. Laut dem Internationalen Währungsfonds dürfte das Tempo des Weltwirtschaftswachstums 2018 stabil bleiben. Für das globale Bruttoinlandsprodukt wird nach einem Plus von 3,6 % im Jahr 2017 für 2018 ein Anstieg von 3,7 % vorhergesagt.

Prognosen zufolge dürften die USA ein solides Wachstum, geringe Inflationsraten und einen begrenzten Lohnzuwachs verzeichnen, während sich die Expansion der europäischen Wirtschaft weiter festigen kann. Das Wachstum in China wird sich angesichts einer Abkühlung des Immobilienmarkts und der staatlichen Investitionen wohl leicht abschwächen.

Darüber hinaus erwarten wir, dass der chinesische Präsident Xi Jinping den Kurs der Regierung zur Bekämpfung der Korruption und des Schattenbankensystems fortsetzen wird. Xi hat die Umsetzung der beiden Maßnahmen unseres Erachtens sorgfältig inszeniert, um einer Erschütterung der Märkte vorzubeugen.

In Japan hat sich die Expansion der Weltwirtschaft 2017 in einer besseren Aktienmarktperformance niedergeschlagen. Allerdings besteht aufgrund der alternden Bevölkerung und der Begrenzung der Immigration ein Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Erholung bisher schwach verläuft.

Demzufolge könnte Japan 2018 die einzige Volkswirtschaft sein, die weiterhin außergewöhnliche geldpolitische Maßnahmen ergreift. Auch wenn der Fokus auf die Zinsstrukturkurve dazu geführt hat, dass weniger Anleihen gekauft wurden, bleibt der Bank of Japan wohl kaum eine andere Wahl als weiterhin beträchtliche Liquiditätsspritzen in einer Wirtschaft bereitzustellen, die noch immer mit demografischen Herausforderungen zu kämpfen hat.

Im Gegensatz dazu könnte sich die Geldpolitik der Vereinigten Staaten bis Ende 2018 beinahe normalisiert haben, denn die US-Notenbank Fed dürfte die Zinsen zwei- bis dreimal anheben und zugleich ihre Bilanz weiter abbauen.

Außerdem rechnen wir damit, dass die Europäische Zentralbank bis Ende 2018 in der Lage sein dürfte, ihre geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen abzuschließen und ihren Kurs zu normalisieren. Dennoch ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss, wie die Märkte auf die Verkleinerung der Bilanzen und die Einstellung der geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen reagieren werden.

Wir sind der Ansicht, dass sich dieser rosigere weltweite Ausblick bereits weitgehend in den Kursen globaler Aktien widerspiegelt. Der US-Markt erscheint uns zu einem Zeitpunkt am teuersten, zu dem die Gewinne von US-Unternehmen ihre früheren Höchstwerte bereits deutlich überschritten haben.

Aus unserer Sicht sind viele andere Märkte weniger teuer und im historischen Vergleich angemessener bewertet, müssen aber ein deutlich stärkeres Ertragswachstum verzeichnen, um ihre Entwicklung fortzusetzen. Da der US-Markt seit über einem Jahr keine deutliche Kurskorrektur erfahren hat, halten wir es für möglich, dass die Entwicklung ins Stocken geraten könnte.

Wir sehen mehrere Faktoren, die die Aktien 2018 von ihrem Kurs abbringen könnten. Eine protektionistischere US-Handelspolitik und mögliche Änderungen am Nordamerikanischen Freihandelsabkommen könnten in der globalen Konjunktur für neue wirtschaftliche Unsicherheit sorgen. Darüber hinaus könnten die Entscheidung der USA, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen, oder zunehmende Spannungen in Nahost, da der Iran und Saudi-Arabien um eine größere Einflussnahme wetteifern, ebenfalls verheerende Folgen für die Region und die Anlegerstimmung haben.

Aus diesen Gründen vertreten wir die Überzeugung, dass 2018 insgesamt ein schwierigeres Jahr für Aktien werden dürfte. Dennoch können sich unseres Erachtens für die Einzeltitelselektion mehr Chancen ergeben. Unserer Einschätzung nach können sich nachhaltig wachstumsstarke und ausgesprochen wettbewerbsfähige Unternehmen außerhalb der USA im Laufe des Jahres von der breiteren Marktentwicklung abheben.

Rechtliche Hinweise:

Die Kommentare, Meinungen und Analysen in diesem Dokument dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung für bestimmte Wertpapiere oder Anlagestrategien anzusehen. Da die Märkte und die wirtschaftlichen Bedingungen schnellen Änderungen unterworfen sind, beziehen sich Kommentare, Meinungen und Analysen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Ankündigung ändern. Dieses Dokument ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region, einen Markt, eine Anlage oder eine Strategie gedacht.

In diesem Dokument möglicherweise verwendete externe Daten wurden von Franklin Templeton Investments ("FTI") nicht unabhängig verifiziert, bewertet oder überprüft. FTI haftet auf keinen Fall für Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Das Vertrauen auf die Kommentare, Meinungen und Analysen in diesem Material liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers. Manche Produkte, Dienstleistungen und Informationen sind möglicherweise nicht in jedem Land verfügbar und werden außerhalb der USA von anderen mit FTI verbundenen Unternehmen und/oder ihren Vertriebsstellen, wie nach lokalem Recht und lokalen Vorschriften zulässig, angeboten. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen in Ihrem Land an Ihren eigenen professionellen Berater.

Welche Risiken bestehen?





Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des potenziellen Verlusts des Anlagekapitals. Der Wert von Anlagen kann fallen oder steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Aktienkurse schwanken mitunter rasch und heftig. Das kann an Faktoren liegen, die einzelne Unternehmen, Branchen oder Sektoren betreffen, oder an den allgemeinen Marktbedingungen. Anlagen im Ausland sind mit besonderen Risiken verbunden, z. B. Währungsschwankungen, wirtschaftlicher Instabilität und politischen Entwicklungen. Anlagen in Schwellenländern beinhalten ähnliche Risiken, die jedoch aufgrund des relativ kleinen Volumens und der geringeren Liquidität dieser Märkte höher sind.