Tagesausblick für 03.01.: DAX mit schwachem Jahresstart. Alphabet und Lufthansa im Fokus!

Zum Auftakt in das neue (Börsen-) Jahr setzte der DAX die Abwärtsbewegung zum Jahresschluss 2017 fort. Im Bereich von 12.800 Punkten tauchten jedoch wieder einige Käufer auf. Unterstützung bekamen die Aktien in der zweiten Tageshälfte zudem von einer festeren Wall Street. Ein ähnliches Bild wie der DAX zeichnete heute auch der EUROSTOXX 50. Ob der Reversal am Nachmittag als Signal für eine Trendwende gedeutet werden kann muss sich noch zeigen. Derweil setzte sich der Euro/US-Dollar im Bereich des letztjährigen Hochs von rund 1,21 US-Dollar fest. Im Aufwind präsentierten sich zudem die Edelmetalle Gold, Silber, Palladium und Platin. Gold nimmt nach dem Ausbruch über 1.300 US-Dollar Kurs auf das letztjährige Hoch von 1.360 US-Dollar

Unternehmen im Fokus

Heute standen unter anderem Aixtron, Deutsche Lufthansa, Metro, Nordex und Schäffler im Fokus der Anleger. Die Aktie von Aixtron profitierte davon, dass der US-Investor Oppenheimer Funds ihren Anteil von 3,08 auf 5,16 Prozent ausbaute. Die Airline sackte nach einer negativen Analystenstudie zeitweise über fünf Prozent ab. Bis zum Handelsschluss konnte die Deutsche Lufthansa jedoch einen Großteil der Tagesverluste wieder aufholen. Metro hat die Bodenbildung abgeschlossen und nimmt Kurs auf das Dezemberhoch bei rund EUR 17,60. Der Hersteller von Windanlagen wurde von weiteren Aufträgen aus Frankreich beflügelt und knackte damit das Novemberhoch. Schäffler scheiterte erneut an der Widerstandsmarke bei EUR 14,80 und legte daraufhin den Rückwärtsgang ein.

Die US-Techaktien starteten derweil mehrheitlich freundlich in das neue Jahr. Alphabet C, Facebook, Tesla und Twitter können sich dabei überdurchschnittlich stark verbessern.

In den USA werden Daten zum US-Autoabsatz im Dezember veröffentlicht. Das könnte die Aktien von BMW, Daimler und VW (Vz.) bewegen.

Wirtschaftsdaten

Japan - Börsen sind feiertagsbedingt geschlossen

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 12. - 13. Dezember

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Dezember

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.900/13.000/13.020/13.070/13.140/13.320/13.360 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.730/12.800 Punkte

Der DAX bildet einen kurzfristigen Abwärtstrend. Im Bereich von 12.800 Punkten konnte sich der Index zunächst stabilisieren. Erholt sich das Aktienbarometer über 12.900 Punkte besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 13.200 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern bis 12.730 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 11.09.2017 - 02.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.01.2013 - 02.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

