Die Guardia di Finanza hat am 16.11.2017 in dem Ort Civitanova Marche über 700 gefälschte EPAL Paletten sichergestellt. Die Fälscher kauften Paletten unbekannter Herkunft und brannten ihnen das EPAL-Logo sowie den ISPM15-Stempel ein, so ein Bericht von der European Pallet Association e.V. Foto © European Pallet Association e.V. Paletten und Stempel wurden beschlagnahmt und...

