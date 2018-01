Abseits des ganz großen Medieninteresses hat sich die Leoni-Aktie im vergangenen Jahr zu einem echten Gewinner gemausert - nachdem das Jahr 2016 als drittes Verlustjahr in Folge abgehakt werden musste, legten die Nürnberger 2017 stolze 84% zu. In der Spitze reichte es dabei für das Allzeithoch bei 64,20 Euro, das am 13. Dezember markiert werden konnte. Danach haben die Papiere zwar zunächst bis auf das Konsolidierungstief bei 61,25 Euro nachgegeben, doch die Aussichten für 2018 sind alles andere als unerfreulich:

Den vollständigen Artikel lesen ...