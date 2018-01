Der USD/CAD geriet erneut unter Verkaufsdruck und so wurde ein Teil der Erholungsgewinne vom 2,5-Monatstief abgebaut. Das Paar baut seine konsolidierende Kursentwicklung aus und so kommt es zu einem Rückzug aus der 3-Tage alten Range, welche im Bereich der 1,2555-60 einen Widerstand bot. Trotz des Anstiegs der US Treasury Anleihenrenditen, kann der ...

