DAX - Starker Bullenkonter

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Mittag,

der DAX springt heute zur Eröffnung mit einer ordentlichen Aufwärtskurslücke über den Widerstandsbereich 13.000/050 Punkte und steigt sogleich über 13.100 Punkte an. Damit haben kurzfristig die Bullen wieder das Ruder übernommen. Die gestern Abend veröffentlichten Sitzungsprotokolle des jüngsten FED-Meetings brachten keine gravierend neuen Erkenntnisse.

Das heutige Eröffnungsgap dürfte aller Voraussicht nach zum Großteil wieder geschlossen werden. Ein solcher korrektiver Rücksetzer könnte jedoch eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in den kurzfristigen Aufwärtsimpuls bedeuten. Mit der Kursbewegung heute Morgen haben die Bären erst einmal Ihre Chance verspielt, auch wenn der Euro nach wie vor keinerlei Schwäche zeigt. Erst ein Stundenschlusskurs unterhalb von 12.990 Punkten stellt die charttechnischen Ampeln wieder von grün auf gelb, beziehungsweise sogar rot. Bis dahin sind Rücksetzer jedoch tendenziell als Kaufchance zu interpretieren. Am Nachmittag gibt es mit dem ADP-Report einen ersten Vorgeschmack auf den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.12.2017 - 04.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2013 - 04.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

